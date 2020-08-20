أزمة لبنان واستفزازات تركيا على طاولة ميركل وماكرون.. اليوم

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن لقاء مرتقب اليوم يجمع بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل قصر «فورت دي بريجانكون» في جنوب شرق فرنسا؛ لبحث الخطوات التالية لشراكة تمثل القوة الدافعة وراء الاتحاد الأوروبي.وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء سيتناول أكثر القضايا إلحاحًا على جدول الأعمال العالمي، ومن بينها أزمة لبنان، والاحتجاجات المناهضة للحكومة في بيلاروسيا، وأزمة فيروس كورونا المستجد، وانقلاب مالي، والتوترات بين اليونان وتركيا.ونقلًا عن مصدرين بالحكومة الألمانية للصحيفة، فإن كلًّا من ميركل وماكرون يدركان أن الاتحاد الأوروبي يمر بمرحلة حاسمة، وأن فرنسا وألمانيا، على الرغم من اختلاف وجهات نظرهما بشأن الكثير من القضايا، يجب أن يكونا بجانب بعضهما البعض.