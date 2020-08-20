رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أزمة لبنان واستفزازات تركيا على طاولة ميركل وماكرون.. اليوم

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:21 ص
ميركل وماكرون
ميركل وماكرون
آية حسني
طباعة
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن لقاء مرتقب اليوم يجمع بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل قصر «فورت دي بريجانكون» في جنوب شرق فرنسا؛ لبحث الخطوات التالية لشراكة تمثل القوة الدافعة وراء الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء سيتناول أكثر القضايا إلحاحًا على جدول الأعمال العالمي، ومن بينها أزمة لبنان، والاحتجاجات المناهضة للحكومة في بيلاروسيا، وأزمة فيروس كورونا المستجد، وانقلاب مالي، والتوترات بين اليونان وتركيا.

ونقلًا عن مصدرين بالحكومة الألمانية للصحيفة، فإن كلًّا من ميركل وماكرون يدركان أن الاتحاد الأوروبي يمر بمرحلة حاسمة، وأن فرنسا وألمانيا، على الرغم من اختلاف وجهات نظرهما بشأن الكثير من القضايا، يجب أن يكونا بجانب بعضهما البعض.

موضوعات متعلقة

اليوم.. صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة

الوطنية للانتخابات تعلن فوز القائمة الوطنية «من أجل مصر» بانتخابات الشيوخ

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

«الراقصة الطائرة».. الأمن يكشف لغز فيديو الفتاة المعلقة من شعرها

الصور

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

الأكثر قراءة

11 ألف ضربة صاعقة تشعل مئات الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية (صور)

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

اليوم.. صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة

أول رد لـ هالة صدقي على مزاعم «إنكار النسب»

إنفوجراف

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

أيام زمان

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

بيومى فؤاد: البطولة المطلقة تحرمنى من تنوع «الدور الثانى» (حوار)

منوعات

كارثة «كاليفورنيا».. آلاف الأمريكيين يهربون إلى الشوارع

ضربات الشمس تقتل 131 فى طوكيو

خبراء يحذرون من النوم بشعر مبلل

«إبداع الهنا».. فنون الصغار على الكراسي القديمة: صنعة ومكسب

مقالات الرأي
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
ماجد حبته
انتهت القضية.. وبقيت الأشباح
خالد عكاشة
إثيوبيا وهى تلعب بنيران القرن الإفريقى
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
المزيد

الثقافة

فى ذكرى ميلاده.. حسن ناجى: شاعر انشغل بهموم قضايا الطفولة

«تأثير الرموز المتعلقة بالإرهاب على الثقافة البصرية» محاضرة للأعلى للثقافة

مسابقة «أنا المصري» تستقبل 75 أغنية وطنية و68 متسابقا

الليلة.. هانى شنودة يوقع مذكراته بمعرض ساقية الصاوى