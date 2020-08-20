مع قرب المدارس.. برلمانى يوضح حالات استخدام الكمامات للأطفال

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه على المصريين أن يعلموا أن فيروس كورونا المستجد لم يختف وأن هناك مليون حالة إصابة في العالم كل 4 أيام وفقًا لما يتم إعلانه، إلا أن العدد الحقيقي أكثر من ذلك بكثير.وحذر عضو مجلس النواب في تصريحات له، من حالة التهاون في الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، ومشيرًا إلى أن حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في مصر تحرز تقدمًا عظيمًا.ومع دخول المدارس وتخوف أولياء الأمور من إصابة الأطفال تلقى النائب أيمن أبو العلا، عدة أسئلة بشأن استخدام الكمامات للأطفال، مؤكدًا أنه لا ضرر منها، ولكن تحتاج إلى رقابة وتوعية لكيفية الاستخدام.وأوضح "أبو العلا"، أن استخدام الكمامات للأطفال تحت سن سنتين ممنوع تمامًا، أما من سنتين حتى 4 سنوات مسموح بها ولكن تحت رقابة شديدة من الأسرة، وفوق 4 سنوات يستخدم الكمامات مثل الكبار.وأشار أيضًا إلى أن الواقي البلاستيكي أو الزجاجي "فيس شيلد" هو الأفضل للأطفال في المدارس، حيث إنه في المتناول من حيث السعر كما أن درجة حمايته أعلى، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية الالتزام بضوابط التباعد الجسدي، والتعقيم والنظافة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد على ضرورة عدم إهمال التطعيمات المعتادة للأطفال، والجرعات المحفزة وذلك بعد تسجيل نقص حاد في أعداد الحاصلين على تطعيمات علي مستوى العالم.