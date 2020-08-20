رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مع قرب المدارس.. برلمانى يوضح حالات استخدام الكمامات للأطفال

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:33 ص
أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه على المصريين أن يعلموا أن فيروس كورونا المستجد لم يختف وأن هناك مليون حالة إصابة في العالم كل 4 أيام وفقًا لما يتم إعلانه، إلا أن العدد الحقيقي أكثر من ذلك بكثير.

وحذر عضو مجلس النواب في تصريحات له، من حالة التهاون في الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، ومشيرًا إلى أن حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في مصر تحرز تقدمًا عظيمًا.

ومع دخول المدارس وتخوف أولياء الأمور من إصابة الأطفال تلقى النائب أيمن أبو العلا، عدة أسئلة بشأن استخدام الكمامات للأطفال، مؤكدًا أنه لا ضرر منها، ولكن تحتاج إلى رقابة وتوعية لكيفية الاستخدام.

وأوضح "أبو العلا"، أن استخدام الكمامات للأطفال تحت سن سنتين ممنوع تمامًا، أما من سنتين حتى 4 سنوات مسموح بها ولكن تحت رقابة شديدة من الأسرة، وفوق 4 سنوات يستخدم الكمامات مثل الكبار.

وأشار أيضًا إلى أن الواقي البلاستيكي أو الزجاجي "فيس شيلد" هو الأفضل للأطفال في المدارس، حيث إنه في المتناول من حيث السعر كما أن درجة حمايته أعلى، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية الالتزام بضوابط التباعد الجسدي، والتعقيم والنظافة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد على ضرورة عدم إهمال التطعيمات المعتادة للأطفال، والجرعات المحفزة وذلك بعد تسجيل نقص حاد في أعداد الحاصلين على تطعيمات علي مستوى العالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

11 ألف ضربة صاعقة تشعل مئات الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية (صور)

«الصحة»: 13 وفاة و161 إصابة جديدة بكورونا

الوطنية للانتخابات تعلن فوز القائمة الوطنية «من أجل مصر» بانتخابات الشيوخ

الصور

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

الأكثر قراءة

11 ألف ضربة صاعقة تشعل مئات الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية (صور)

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

اليوم.. صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة

أول رد لـ هالة صدقي على مزاعم «إنكار النسب»

إنفوجراف

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

أيام زمان

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

بيومى فؤاد: البطولة المطلقة تحرمنى من تنوع «الدور الثانى» (حوار)

منوعات

كارثة «كاليفورنيا».. آلاف الأمريكيين يهربون إلى الشوارع

ضربات الشمس تقتل 131 فى طوكيو

خبراء يحذرون من النوم بشعر مبلل

«إبداع الهنا».. فنون الصغار على الكراسي القديمة: صنعة ومكسب

مقالات الرأي
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
ماجد حبته
انتهت القضية.. وبقيت الأشباح
خالد عكاشة
إثيوبيا وهى تلعب بنيران القرن الإفريقى
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
المزيد

الثقافة

فى ذكرى ميلاده.. حسن ناجى: شاعر انشغل بهموم قضايا الطفولة

«تأثير الرموز المتعلقة بالإرهاب على الثقافة البصرية» محاضرة للأعلى للثقافة

مسابقة «أنا المصري» تستقبل 75 أغنية وطنية و68 متسابقا

الليلة.. هانى شنودة يوقع مذكراته بمعرض ساقية الصاوى