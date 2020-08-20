تغيير خط مياه «أبودنقل» فى أسيوط استجابة لشكاوى المواطنين

قال المهندس محمد صلاح الدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، تغيير الخط المغذي لمساكن «أبو دنقل» من خط حديد زهر قطر بوصة واحدة إلى خط بلاستيك 4 بوصات بطول 50 مترًا، وربط الخط الجديد بمحطة مياه دير درنكة الارتوازي، والتي تضم 4 آبار بعد تغيير الوسط الترشيحي للمحطة ضمانًا لجودة المياه.جاء ذلك استجابة لشكوى المواطنين من ضعف المياه بمساكن «أبودنقل» والواردة عبر برنامج CMS المفعل بالخط الساخن الخاص بالشركة وجميع مراكز خدمة العملاء على نطاق الشركة.وأعرب، رئيس شركة المياه بأسيوط، عن سعادته بالجهد المقدم من أبناء منطقة مركز أسيوط، تحقيقًا لأولى اهتمامات الشركة للارتقاء بجودة المياه ووفرتها على مدار اليوم مهما كلف ذلك من مشقة لتحسين الخدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المساكن تقع بمنطقة جبلية مرتفعة يصعب وصول المياه إليها.وأكد أن الشركة تسعى دائمًا لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات الشركة القابضة ووزارة الإسكان والمرافق.