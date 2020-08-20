رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تغيير خط مياه «أبودنقل» فى أسيوط استجابة لشكاوى المواطنين

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:23 ص
المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين
محمد إبراهيم
طباعة
قال المهندس محمد صلاح الدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، تغيير الخط المغذي لمساكن «أبو دنقل» من خط حديد زهر قطر بوصة واحدة إلى خط بلاستيك 4 بوصات بطول 50 مترًا، وربط الخط الجديد بمحطة مياه دير درنكة الارتوازي، والتي تضم 4 آبار بعد تغيير الوسط الترشيحي للمحطة ضمانًا لجودة المياه.

جاء ذلك استجابة لشكوى المواطنين من ضعف المياه بمساكن «أبودنقل» والواردة عبر برنامج CMS المفعل بالخط الساخن الخاص بالشركة وجميع مراكز خدمة العملاء على نطاق الشركة.

وأعرب، رئيس شركة المياه بأسيوط، عن سعادته بالجهد المقدم من أبناء منطقة مركز أسيوط، تحقيقًا لأولى اهتمامات الشركة للارتقاء بجودة المياه ووفرتها على مدار اليوم مهما كلف ذلك من مشقة لتحسين الخدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المساكن تقع بمنطقة جبلية مرتفعة يصعب وصول المياه إليها.

وأكد أن الشركة تسعى دائمًا لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات الشركة القابضة ووزارة الإسكان والمرافق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الوزراء» يكشف سبب اشتراط فتح المساجد الكبرى لصلاة الجمعة

«الراقصة الطائرة».. التحقيقات تكشف «خدعة» رقصها معلقة من شعرها

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

الصور

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

الأكثر قراءة

11 ألف ضربة صاعقة تشعل مئات الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية (صور)

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

اليوم.. صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة

أول رد لـ هالة صدقي على مزاعم «إنكار النسب»

إنفوجراف

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

أيام زمان

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

بيومى فؤاد: البطولة المطلقة تحرمنى من تنوع «الدور الثانى» (حوار)

منوعات

كارثة «كاليفورنيا».. آلاف الأمريكيين يهربون إلى الشوارع

ضربات الشمس تقتل 131 فى طوكيو

خبراء يحذرون من النوم بشعر مبلل

«إبداع الهنا».. فنون الصغار على الكراسي القديمة: صنعة ومكسب

مقالات الرأي
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
ماجد حبته
انتهت القضية.. وبقيت الأشباح
خالد عكاشة
إثيوبيا وهى تلعب بنيران القرن الإفريقى
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
المزيد

الثقافة

فى ذكرى ميلاده.. حسن ناجى: شاعر انشغل بهموم قضايا الطفولة

«تأثير الرموز المتعلقة بالإرهاب على الثقافة البصرية» محاضرة للأعلى للثقافة

مسابقة «أنا المصري» تستقبل 75 أغنية وطنية و68 متسابقا

الليلة.. هانى شنودة يوقع مذكراته بمعرض ساقية الصاوى