«التموين» تمد الأوكازيون لـ22 سبتمبر.. وتتوعد المخالفين

قال أحمد أبوالفضل، مدير الإدارة العامة للرقابة التجارية بوزارة التموين، إن الوزارة زادت من عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي لهذا العام، موضحًا أن الوزارة قررت مد فترة الأوكازيون حتى يوم الثلاثاء، الموافق 22 سبتمبر؛ نظرًا لزيادة الطلب على الشراء من المواطنين.وأضاف أبوالفضل عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك غرف عمليات مجهزة داخل الوزارة؛ لمتابعة أى مخالفات، بالإضافة إلى رقابة يومية على المحلات؛ لمتابعة خطط التسعير.وأوضح مدير الرقابة التجارية بالتموين أن الوزارة واجهت بعض الشكاوى، وقررت عمل محاضر فيها في حالة جديتها، وفي حالة عدم جديتها لا تتم أى عقوبة على صاحب المحل التجاري، ويكون ذلك عن طريق التأكد من أسعار الأوكازيون يتم في اليوم نفسه، مؤكدًا أن حملات الرقابة مستمرة يوميًا.