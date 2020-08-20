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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الإنتاج الحربى: نسعى لإحداث طفرة مدنية وحربية فى مصانعنا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:29 ص
المهندس محمد أحمد
المهندس محمد أحمد مرسي
إيمان ماهر
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اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالدكتور مهندس حسن أحمد عبدالمجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ورؤساء مجالس إدارات شركات هليوبوليس للصناعات الكيماوية-مصنع81 الحربي، بنها للإلكترونيات -144 الحربي-، حلوان للصناعات الهندسية -مصنع 99 الحربي- إنتاج واصلاح المدرعات -مصنع 200 الحربي-، أبوزعبل للصناعات الهندسية -مصنع 100 الحربي- قها للصناعات الكيماوية -مصنع 270 الحربي-.

كما التقى وزير الإنتاج الدكتور وحيد غريب، رئيس الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، بحضور المهندس أسامة عبدالعزيز، مستشار الوزير لشئون القطاعات الحكومية، بمقر ديوان عام الوزارة.

وقال محمد عيد بكر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، إن هذه اللقاءات تأتي استكمالًا لدراسة الموضوعات والمشروعات بمصانع الإنتاج الحربي المختلفة، والاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية للشركات والمشروعات المشاركة في تنفيذها والموقف التنفيذي لها، إلى جانب دورها في التصنيع الحربي ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها ومعوقات سير العمل وسبل حلها، مضيفًا أن لقاء الوزير بعميد الأكاديمية جاء للاطلاع على التخصصات التي تقدمها الأكاديمية وكذا بحث سبل التطوير بالأكاديمية لتضاهي أفضل الأكاديميات العربية.

وأكد مرسي، خلال هذه اللقاءات، أن مصانع الإنتاج الحربي لديها طاقات بشرية وإمكانيات تكنولوجية هائلة يجب استغلالها الاستغلال الأمثل، كما يجب متابعة سير العمل وفقا للخطط الموضوعة سابقًا والتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذها، مؤكدا أنه يسعى لتطوير شركات الإنتاج الحربي المختلفة لإحداث طفرة صناعية ومواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع وتعميقها على الصعيدين الحربي والمدني.

وقال وزير الإنتاج الحربي، إنه خلال الفترة المقبلة سيتم عقد جولات ميدانية لشركات الإنتاج الحربي المختلفة لتحديد خطوط الإنتاج التي سيتم البدء بتطويرها وكذا الاجتماع مع المهندسين والعاملين للاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير العملية الإنتاجية، ووضع استراتيجية محددة لتطوير الشركات وخطوط الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في التصنيع الحربي والمدني لجذب العديد من الاستثمارات لديها والنهوض بالصناعة المصرية.

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