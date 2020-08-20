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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أورام الأقصر»: إجراء 158 عملية جراحية خلال ذروة انتشار كورونا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:08 ص
أورام الأقصر
أورام الأقصر
هدى الأمير
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أولت إدارة مستشفى علاج الأورام بالمجان، في صعيد مصر، بالأقصر، اهتمامًا كبيرًا بقسم العمليات الجراحية حتى يقدم أفضل الخدمات الطبية والتمريضية التي تم دعمها بأجهزة ومعدات طبية حديثة جدًّا، مسخرة لخدمة مرضى السرطان بالمجان.

وقال المستشفى في بيان اليوم الخميس، إن عدد العمليات التى يتم إجراؤها بالقسم 1300 عملية في السنة الواحدة وبرغم الظروف والإجراءات الاحترازية التي تبعت انتشار فيروس كورونا المستجد إلا أن أطباء القسم نجحوا مؤخرًا في إجراء 154 عملية جراحية ناجحة في أقل من أسبوعين لأورام الثدي، الجهاز الهضمي، المسالك البولية، أورام النساء، الصدر، الرئتين، الوجه، والرقبة بصورة أمنة تمامًا، وبدون أثار جانبية.

وأضاف: تأسس القسم عام 2018، ويعد من الأقسام الحرجة في المستشفى نظرًا لطبيعة الخدمات التي تجرى فيه واهتمام المستشفى الخاص به سواء من حيث التصميم أو التجهيز، ويحتوي على 4 غرف عمليات كبيرة مجهزة بأحدث التقنيات لتجرى فيها جميع أنواع العمليات الجراحية من البسيطة إلى المعقدة.

وتابع: يحتوي القسم على غرفة للرعاية المركزة، ووحدة إفاقة يتم نقل المريض إليها بعد الخروج من غرفة العمليات، ويبقى فيها المريض إلى أن تقيم حالته من حيث استعادة وعيه تدريجيًّا بعد التخدير، ومؤشراته الحيوية، قبل نقله إلى غرفته في الأقسام الاستشفائية، ذلك كله إلى جانب وحدة للمناظير الطبية.

ووجه قسم العمليات بـ«شفاء الأورمان» بالشكر لإدارة المستشفى، وعلى رأسها الدكتور هاني حسين، المدير العام، على دعمهم ومساعدتهم لتوفير كل الخدمات المعاونة، ولكل استشاريي الجراحة على مجهودهم الجبار، وتحملهم مشقة السفر، والمخاطرة في تلك الظروف العصيبة من أجل خدمة المرضى، وإتمام عملياتهم الجراحية في أسرع وقت، وأطباء التخدير على مجهودهم الرائع، ولطاقم التمريض والعمال في قسمي الجراحة والعمليات.
«أورام الأقصر»: إجراء 158 عملية جراحية خلال ذروة انتشار كورونا
«أورام الأقصر»: إجراء 158 عملية جراحية خلال ذروة انتشار كورونا

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