إيبارشية الأقصر تعلن عن موعد بدء حجز القداسات

أعلنت إيبارشية الأقصر عن بدء حجز القداسات الإلهية، بدءًا من الأحد 23 أغسطس الجاري، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.وأضافت الإيبارشية، في بيان لها: أنه يتم بث قداسات الأحد والجمعة عبر البث المباشر.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الجمعة، صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستمر لمدة 15 يومًا تنتهي في 22 أغسطس الجاري.وأعلنت الكنيسة عن إقامة نهضات الصوم وبثها «أونلاين»، منعًا للتجمعات لانتشار فيروس كورونا المستجد؛ لا سيما أن نهضات صوم العذراء تشهد مشاركة جماهيرية بين الأقباط، وأن عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، سيشاركون «أونلاين» في نهضات الكنيسة لصوم العذراء، وفقًا لجدول أعدته الكنائس الأرثوذكسية المختلفة الإيبارشيات.