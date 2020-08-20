«الزراعة» توعى بأهمية الرى الحديث فى السويس والإسماعيلية

نفذ فريق عمل مشروع تحديث وتطوير الري الحقلي بالأراضي الجديدة، بوزارة الزراعة، زيارتين ميدانيتين إلى محافظتي السويس والإسماعيلية، للتوعية بأهمية هذا المشروع والفوائد التي تعود على المزارع، وعلى رأسها زيادة الدخل والعائد وتقليل تكاليف الإنتاج.ضم فريق عمل المشروع الدكتور السعيد حماد، رئيس مجلس إدارة الجهاز التتفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الدكتور حسن شمس، رئيس وحدة تطوير الري الحقلي، الدكتور حمدي جامع، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وعدد من الباحثين بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، وكلية الزراعة جامعة القاهرة.وعقد فريق العمل عددا من الندوات الإرشادية بالمحافظتين، بحضور عدد من مزارعي كل محافظة، والعاملين بمديريتي الزراعة، ومسئولي الإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية، لاستعراض أهمية هذا المشروع والفوائد التي تعود على المزارع، نتيجة التحول إلى نظم الري الحديثة والمتطورة.من جهته، أكد الدكتور السعيد حماد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، توجه الدولة في الوقت الحالي لتحويل نظم الري بالغمر إلى الري الحديث، لافتا إلى أن المشروع يقدم كل أشكال الدعم الفني والتدريبي للمزارعين، من خلال تقديم التصميمات المناسبة، فضلا عن الإشراف على التنفيذ مجانًا للمزارع.وأكد حماد، أن أهمية أنظمة تحديث الري الحقلي تأتي في دعم المزارع لمواجهة أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وعلى رأسها التغيرات المناخية السلبية، وندرة المياه، والتي تؤثر على الإنتاج الزراعي.وأشار الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى أن وزارة الزراعة تقدم الدعم الفني للمزارعين من خلال قيام فريق العمل بكل محافظة بالرفع المساحي وتصميم شبكات الري والإشراف على تنفيذها للحقول التي سيتم تحديث نظام الري بها بهدف تطبيق النظم الحديثة للري الحقلي وآليات التنفيذ والإشراف الدائم من جميع قطاعات الوزارة لاستكمال تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن في الأراضي الجديدة، كما استعرض فوائد شبكات التنقيط والرش بالنسبة للنبات والتربة وآليات استدامة هذا النظام.وأوضح عزوز، أن قطاع الإرشاد الزراعي، بالتنسيق مع فريق عمل المشروع، قام بتدشين عدد من الندوات وورش العمل بالمحافظات المختلفة، في مديريات الزراعية والإدارات والجمعيات الزراعية، لتوعية المزارعين بأهمية التحول إلى نظم الري الحديثة، والتي تنعكس بدورها على زيادة دخل المزارع ورفع مستوى معيشته، نظرا لخفض تكاليف الإنتاج، وتقليل العمالة، وترشيد استخدام المياه، فضلا عن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، وبالتالي زيادة إنتاجية المزارع، والحصول على أعلى عائد للفدان.وأشار إلى أنه تم تنفيذ يوم حقلي لعرض مقارنة بين الأراضي المروية بالغمر والأراضي المروية بالنظم الحديثة ومقارنة استهلاك الطاقة والعمالة والأسمدة وتكاليف المكافحة بين الطريقتين، فضلا عن استدامة الموارد المائية.وقال الدكتور حسن شمس، رئيس وحدة تطوير الري الحقلي، إن آلية تنفيذ المشروع تبدأ بتقديم المزارع طلبا بتحديث نظام الري لمديرية الزراعة والتي بدورها تقوم بحصر الطلبات والمساحات وتقديمها لوحدة المشروعات للمعاينة وإعداد التصميمات، ثم يتم تحويل الطلب للبنوك طبقا للبروتوكول الموقع مع البنكين الزراعي والأهلي المصريين، حتى يتم توفير التمويل واختيار الشركة المنفذة وتقوم أجهزة وزارة الزراعة والباحثون بها بمتابعة والإشراف على التنفيذ.من جهته، أشار الدكتور حمدي جامع، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إلى دور الإرشاد الزراعي بتوفير المعلومات عن كيفية إدارة شبكات الري الحديث والممارسات الزراعية الجيدة التي تساعد من خلال هذا النظام، حيث يحصل المزارع على أعلى عائد من إنتاجه ومتابعة فريق الإرشاد لجميع خطوات التنفيذ.وتفقد فريق عمل المشروع عددا من المزارع بالمحافظتين، والتي تحولت إلى أنظمة الري الحديث، لاستعراض عملية تشغيل الشبكات، وتمكين المزارعين من التأكد من جدوى المشروع ونجاحه في الأراضي المنزرعة بالمحاصيل البستانية.كما تفقد فريق العمل المركز الإرشادي الجديد، بقرية التقدم بمركز والقنطرة شرق، والمقرر له أن يسهم بشكل كبير في تقديم الخدمات الإرشادية المتكاملة للمزارعين في مناطق الاستصلاح الجديدة بالمحافظة.