صعود الدولار من أقل مستوى بعد توقعات «المركزى الأمريكى»

صعد الدولار من أقل مستوى في عامين، اليوم الخميس، بعد محضر أقل ميلًا إلى التيسير النقدي عن المتوقع من مجلس الاحتياطى الاتحادي (البنك المركزي الأمريكى) مما أدى إلى إقبال على شراء العملة الأمريكية التي سجلت أعلى زيادة خلال يوم واحد منذ يونيو.وقفز مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، واحدا بالمئة أعلى من أدنى مستوى في عامين عند 92.12 الذي بلغه يوم الثلاثاء، وعزز الدولار مكاسبه عند 92.90 في معاملات لندن المبكرة.وكشفت بيانات رفينيتيف أن قفزة الدولار التى أعقبت بيان المركزي الأمريكي، أمس الأربعاء، كانت أعلى زيادة في يوم واحد للعملة الأمريكية منذ مطلع يونيو.وانخفض اليورو، أكبر مستفيد من ضعف الدولار، إلى أقل من 1.19 دولار وسجل 1.1856 دولار بارتفاع 0.16 بالمئة.كما تراجع الجنيه الإسترليني 0.25 بالمئة إلى 1.3078 دولار وارتفع بنحو 0.7 بالمئة مقابل الين إلى 106 ينات.وانخفض الدولار الأسترالي لأقل من 72 سنتًا إلى 0.7180 دولار أمريكي بعدما صعد لأعلى مستوى في 18 شهرًا عند 0.7275 دولار.وهبط الدولار النيوزيلندي بنحو 1.3%من أعلى مستوى خلال يوم ليجري تداوله مقابل 0.6561 دولار أمريكي.