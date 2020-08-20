رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فى ذكرى ميلاده.. حسن ناجى: شاعر انشغل بهموم قضايا الطفولة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:12 ص
حسن ناجي
حسن ناجي
نعمات مدحت
طباعة
تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الشاعر والكاتب المسرحي الأردني حسن ناجي، الذي ولد في 20 أغسطس عام 1948، في إربد، والحاصل على إجازة في الأدب ودبلومة اللغة العربية.

يرأس الشاعر حسن ناجي حاليا فرع رابطة الكتاب الأردنيين بإربد، منذ عام 2014، بعد فوزه من بين ثمانية أعضاء.

مارس نشاطات ثقافية في مجالات المسرح والشعر والتراث، وقد مثلت بعض أعماله المسرحية والشعرية والنثرية على مسارح مدينة إربد وغيرها، له دواوين شعرية عديدة ومؤلفات.

وقال ناجي في أحد حواراته الصحفية عن النص الصامت: "يغيب عن بال الكثيرين أن المسرحية تُكتب بلغة واحدة، لكنها تُعرض على الجمهور بلغات عديدة منها الممثل والموسيقى والديكور والأضواء وخلف كل ذلك مخرج جيد يتعامل مع هذه اللغات مجتمعة بأسلوبه بأن يجعلها جميعها تنطق".

كتب العديد من الدواوين الشعرية أبرزها: "أوراق الزيتون" 1972، "المرتحل" 1978، "إلك رح غني"، "زجل باللهجة اللبنانية" 1992، "باقة حلا"، "تغريد" 2001، "صهيل الأصابع" 2005، "مقام النون" 2006، "وقف نحكي"، "زجل باللهجة الأردنية" 2007.

ومن أهم مسرحياته: "الكنز"، مسرحية شعرية للأطفال، 1984، "العصفور التائب" مسرحية شعرية للأطفال 1984، "يوم اليرموك" مسرحية شعرية للأطفال 1987.

نالت أعماله استحسانا كبيرا من قبل الجمهور، وحصل على عدة جوائز أهمها: جائزة مهرجان مسرح الطفل الأول بالسويس من وزارة الثقافة المصرية، جائزة مهرجان التربية للمسرح من وزارة التربية والتعليم عن مسرحية "الكنز"عام 2003، وجائزة مهرجان مسرح الطفل العربي السادس من وزارة الثقافة، عن حكايات ثعلوب، ونالت مسرحية داليا من إخراج محمد قاسم، جائزة مهرجان مسرح الطفل بسوسة من وزارة الثقافة التونسية.

موضوعات متعلقة

«الوزراء» يكشف سبب اشتراط فتح المساجد الكبرى لصلاة الجمعة

اليوم.. صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

«الراقصة الطائرة».. التحقيقات تكشف «خدعة» رقصها معلقة من شعرها

الصور

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

الأكثر قراءة

11 ألف ضربة صاعقة تشعل مئات الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية (صور)

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

اليوم.. صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة

أول رد لـ هالة صدقي على مزاعم «إنكار النسب»

إنفوجراف

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

أيام زمان

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

بيومى فؤاد: البطولة المطلقة تحرمنى من تنوع «الدور الثانى» (حوار)

منوعات

كارثة «كاليفورنيا».. آلاف الأمريكيين يهربون إلى الشوارع

ضربات الشمس تقتل 131 فى طوكيو

خبراء يحذرون من النوم بشعر مبلل

«إبداع الهنا».. فنون الصغار على الكراسي القديمة: صنعة ومكسب

مقالات الرأي
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
ماجد حبته
انتهت القضية.. وبقيت الأشباح
خالد عكاشة
إثيوبيا وهى تلعب بنيران القرن الإفريقى
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
المزيد

الثقافة

فى ذكرى ميلاده.. حسن ناجى: شاعر انشغل بهموم قضايا الطفولة

«تأثير الرموز المتعلقة بالإرهاب على الثقافة البصرية» محاضرة للأعلى للثقافة

مسابقة «أنا المصري» تستقبل 75 أغنية وطنية و68 متسابقا

الليلة.. هانى شنودة يوقع مذكراته بمعرض ساقية الصاوى