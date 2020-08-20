فى ذكرى ميلاده.. حسن ناجى: شاعر انشغل بهموم قضايا الطفولة

تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الشاعر والكاتب المسرحي الأردني حسن ناجي، الذي ولد في 20 أغسطس عام 1948، في إربد، والحاصل على إجازة في الأدب ودبلومة اللغة العربية.يرأس الشاعر حسن ناجي حاليا فرع رابطة الكتاب الأردنيين بإربد، منذ عام 2014، بعد فوزه من بين ثمانية أعضاء.مارس نشاطات ثقافية في مجالات المسرح والشعر والتراث، وقد مثلت بعض أعماله المسرحية والشعرية والنثرية على مسارح مدينة إربد وغيرها، له دواوين شعرية عديدة ومؤلفات.وقال ناجي في أحد حواراته الصحفية عن النص الصامت: "يغيب عن بال الكثيرين أن المسرحية تُكتب بلغة واحدة، لكنها تُعرض على الجمهور بلغات عديدة منها الممثل والموسيقى والديكور والأضواء وخلف كل ذلك مخرج جيد يتعامل مع هذه اللغات مجتمعة بأسلوبه بأن يجعلها جميعها تنطق".كتب العديد من الدواوين الشعرية أبرزها: "أوراق الزيتون" 1972، "المرتحل" 1978، "إلك رح غني"، "زجل باللهجة اللبنانية" 1992، "باقة حلا"، "تغريد" 2001، "صهيل الأصابع" 2005، "مقام النون" 2006، "وقف نحكي"، "زجل باللهجة الأردنية" 2007.ومن أهم مسرحياته: "الكنز"، مسرحية شعرية للأطفال، 1984، "العصفور التائب" مسرحية شعرية للأطفال 1984، "يوم اليرموك" مسرحية شعرية للأطفال 1987.نالت أعماله استحسانا كبيرا من قبل الجمهور، وحصل على عدة جوائز أهمها: جائزة مهرجان مسرح الطفل الأول بالسويس من وزارة الثقافة المصرية، جائزة مهرجان التربية للمسرح من وزارة التربية والتعليم عن مسرحية "الكنز"عام 2003، وجائزة مهرجان مسرح الطفل العربي السادس من وزارة الثقافة، عن حكايات ثعلوب، ونالت مسرحية داليا من إخراج محمد قاسم، جائزة مهرجان مسرح الطفل بسوسة من وزارة الثقافة التونسية.