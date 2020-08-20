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محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 39 حالة تعد على المجاري المائية فى البحيرة (صور)

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:00 ص
إزالة تعد
إزالة تعد
البحيرة- معوض هويدى
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شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وكذا إزالة كل أشكال التعديات عليها، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ عدد 39 قرار إزالة على إجمالي مساحة 7910 م2 بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومراكز الشرطة.

جرى تنفيذ 12 قرار إزالة بزمام الإدارة العامة لري غرب البحيرة بمساحة إجمالية 3510 م2، و5 قرارات بهندسة ري إيتاي البارود و7 قرارات بهندسة رى الخطاطبة، وتنفيذ عدد 8 قرارات إزالة على ترعة المحمودية بالبرين بزمام الإدارة العامة لرى البحيرة بإجمالي مساحة 1000م2 عبارة عن مباني طوب وخرسانات مسلحة بهندسة ري المحمودية.

كما جرى تنفيذ 19 قرار إزالة على جسري ترعة المحمودية بالبرين بزمام هندسات رى "أبو حمص- كفر الدوار - الرمل - إدكو" بمسطح 3400 م2 بزمام.
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إزالة تعد
إزالة تعد

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