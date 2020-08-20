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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بنك ناصر يطلق حسابًا لتلقى الزكاة والصدقات

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:03 ص
محمد عشماوي
محمد عشماوي
ولاء جمال
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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك أطلق حسابًا جديدًا لتلقي الزكاة والصدقات برقم 10700 بهدف خلق نشاط اجتماعي يهتم بالفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، حيث يلعب البنك دورًا رياديًا فى تقديم الدعم والمساعدة لهذه الفئة، وتعد اﻟزﻛﺎة إحدى الأدوات المهمة التي يستخدمها في تحقيق التكافل الاجتماعي.

وأضافت القباج فى تصريحات صحفية اليوم، أن البنك يقدم الدعم المادي والعيني لفئات المجتمع المختلفة وفي مقدمتهم الفقراء والأرامل والأيتام وأسر السجناء وغيرهم ولم يقتصر على الدعم فقط، بل تجاوز ذلك إلى متابعة المستفيدين ومحاولة التخفيف عنهم لكي تتوفر لهم سبل الحياة الكريمة.

وأشارت إلى أن حسابات "الصدقة الجارية والزكاة " بالبنك تهدف إلى إتاحة الفرصة للعملاء الراغبين في إخراج جزء من أموالهم لأغراض الصدقة الجارية من أجل تقديم الدعم المادي اللازم لتمويل الأعمال الخيرية، حيث أتاح القانون لبنك ناصر الاجتماعي – باعتباره بيت مال المسلمين– تلقى الهبات والوصايا والزكاة والصدقات التي يتقدم بها الأفراد أو الهيئات بهدف ضمان وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها الشرعيين في أماكن جمعها وفى مصارفها الشرعية.

وأكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن النشاط التي تقوم به إدارة الزكاة بالبنك في مجال تحقيق التكافل الاجتماعي تعتبر من أهم الملامح التي تميز نشاط بنك ناصر الاجتماعي وذلك منذ إنشائه.

وأوضح أن البنك يلتزم في كل معاملاته بأحكام الشريعة الغراء، ومنها إدارة الزكاة الواجبة شرعًا من خلال التبرع علي حساب 10700 وتم اختيار هذا الرقم لأن الحسنة بعشر أمثالها وتصل إلى 700 ضعف، حيث قَالَ  رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ عَمِلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ» ويتم التبرع في هذا الحساب عن طريق أفرع البنك المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 93 فرعًا.

ودعا عشماوي المزكين إلى استثمار الركن الخامس في الإسلام بدفع زكاتهم في حساب 10700 لافتًا إلى أن الصندوق يسعى إلى زيادة استقطاب أموال الزكاة والمساعدات والهبات؛ للمساهمة في زيادة فرص تشغيل الأسر الفقيرة، وشمول أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا في المساعدات النقدية وتقديم مختلف الخدمات.

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