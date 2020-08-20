فتح باب الطعن على نتيجة انتخابات الشيوخ أمام «الإدارية العليا»

تبدأ المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في تلقي الطعون على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، على مدار اليوم وغدا.وتفصل المحكمة في الطعون المقدمة من المرشحين الخاسرين أو على الفائزين والخائضين لجولة الإعادة لمدة 10 أيام من 22 وحتى 31 أغسطس، وترسل الأحكام للهيئة الوطنية للانتخابات.ومن المقرر التصويت في جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج يومي 6 و7 سبتمبر، لمن سجل بياناته على موقع الهيئة الوطنية خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضي، بينما تجرى عملية التصويت في الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن تقوم الهيئة الوطنية بالفصل في تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة، النهائية ونشرها في موعد أقصاه 16 سبتمبر.