رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

فتح باب الطعن على نتيجة انتخابات الشيوخ أمام «الإدارية العليا»

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:59 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
أشرف لاشين - حسام محفوظ
طباعة
تبدأ المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في تلقي الطعون على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، على مدار اليوم وغدا.

وتفصل المحكمة في الطعون المقدمة من المرشحين الخاسرين أو على الفائزين والخائضين لجولة الإعادة لمدة 10 أيام من 22 وحتى 31 أغسطس، وترسل الأحكام للهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر التصويت في جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج يومي 6 و7 سبتمبر، لمن سجل بياناته على موقع الهيئة الوطنية خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضي، بينما تجرى عملية التصويت في الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن تقوم الهيئة الوطنية بالفصل في تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة، النهائية ونشرها في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

وزير الأوقاف: عودة الجمعة مقتصرة على المساجد الكبرى

«الراقصة الطائرة».. التحقيقات تكشف «خدعة» رقصها معلقة من شعرها

11 ألف ضربة صاعقة تشعل مئات الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية (صور)

الصور

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

الأكثر قراءة

11 ألف ضربة صاعقة تشعل مئات الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية (صور)

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

اليوم.. صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة

أول رد لـ هالة صدقي على مزاعم «إنكار النسب»

إنفوجراف

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

أيام زمان

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

بيومى فؤاد: البطولة المطلقة تحرمنى من تنوع «الدور الثانى» (حوار)

منوعات

كارثة «كاليفورنيا».. آلاف الأمريكيين يهربون إلى الشوارع

ضربات الشمس تقتل 131 فى طوكيو

خبراء يحذرون من النوم بشعر مبلل

«إبداع الهنا».. فنون الصغار على الكراسي القديمة: صنعة ومكسب

مقالات الرأي
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
ماجد حبته
انتهت القضية.. وبقيت الأشباح
خالد عكاشة
إثيوبيا وهى تلعب بنيران القرن الإفريقى
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
المزيد

الثقافة

فى ذكرى ميلاده.. حسن ناجى: شاعر انشغل بهموم قضايا الطفولة

«تأثير الرموز المتعلقة بالإرهاب على الثقافة البصرية» محاضرة للأعلى للثقافة

مسابقة «أنا المصري» تستقبل 75 أغنية وطنية و68 متسابقا

الليلة.. هانى شنودة يوقع مذكراته بمعرض ساقية الصاوى