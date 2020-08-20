«القوى العاملة» تتابع إجازة رأس السنة الهجرية بالقطاع الخاص

أصدرت وزارة القوى العاملة منشورًا لمديرياتها ومكاتبها على مستوى الجمهورية لمتابعة إجازة رأس السنة الهجرية اليوم الخميس، للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك مع الشركات والمصانع.وكان محمد سعفان وزير القوي العاملة قد أعلن عن أن اليوم الخميس 20 أغسطس 2020، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية 1442.وأوضح سعفان أنه بالإشارة إلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1616 لسنة 2020 بمناسبة رأس السنة الهجرية، يعتبر هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن اليوم مثلي الأجر.