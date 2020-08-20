عاصى الحلانى يهنئ المسلمين بحلول العام الهجرى

هنأ الفنان اللبناني عاصي الحلاني، متابعيه بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".وكتب عاصي الحلاني: "بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة أتقدم إلى الأمة العربية والإسلامية بأحر التهاني وأطيب التمنيات راجيًا من الله عز وجل أن تعود على الجميع بالخير والبركة #سنة_هجرية_سعيدة #عاصي_الحلاني".ومؤخرا احتفل عاصي الحلاني بنجاح أحدث كليباته "رجعيتي لبدايتي" الذي حقق نحو 710 آلاف مشاهدة، وهو من كلمات عبير أبوإسماعيل، وألحان حسان عيسى، وتوزيع عمر صباغ.