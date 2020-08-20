عاصى الحلانى يهنئ المسلمين بحلول العام الهجرى
الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:04 ص
هدير شعراويطباعة
هنأ الفنان اللبناني عاصي الحلاني، متابعيه بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وكتب عاصي الحلاني: "بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة أتقدم إلى الأمة العربية والإسلامية بأحر التهاني وأطيب التمنيات راجيًا من الله عز وجل أن تعود على الجميع بالخير والبركة #سنة_هجرية_سعيدة #عاصي_الحلاني".
ومؤخرا احتفل عاصي الحلاني بنجاح أحدث كليباته "رجعيتي لبدايتي" الذي حقق نحو 710 آلاف مشاهدة، وهو من كلمات عبير أبوإسماعيل، وألحان حسان عيسى، وتوزيع عمر صباغ.
وكتب عاصي الحلاني: "بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة أتقدم إلى الأمة العربية والإسلامية بأحر التهاني وأطيب التمنيات راجيًا من الله عز وجل أن تعود على الجميع بالخير والبركة #سنة_هجرية_سعيدة #عاصي_الحلاني".
ومؤخرا احتفل عاصي الحلاني بنجاح أحدث كليباته "رجعيتي لبدايتي" الذي حقق نحو 710 آلاف مشاهدة، وهو من كلمات عبير أبوإسماعيل، وألحان حسان عيسى، وتوزيع عمر صباغ.
عاصى الحلانى يهنئ المسلمين بحلول العام الهجرى
عاصى الحلانى يهنئ المسلمين بحلول العام الهجرى