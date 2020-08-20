إزالة إشغالات بائعى الأسماك بمحيط ديوان حى الضواحى فى بورسعيد

واصلت إدارة الإشغالات بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملاتها المكثفة، اليوم الخميس، لرفع الإشغالات والتعديات.وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، إلى أن الحملة أسفرت عن رفع وإزالة إشغالات عدد من بائعي الأسماك بمحيط ديوان عام الحي، وذلك استجابة لشكاوى سكان المنطقة لتضررهم من تواجد الباعة الجائلين.وشدد علي ضرورة متابعة تنفيذ هذه الحملات، وإزالة أسباب شكاوى المواطنين، ورفع كافة المخالفات والتعديات، وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات، لإعادة الانضباط إلى كافة مناطق وشوارع الحي.