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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الراقصة الطائرة».. التحقيقات تكشف «خدعة» رقصها معلقة من شعرها

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:19 ص
الراقصة الطائرة
الراقصة الطائرة
مريم جبل- عمرو المزيدى
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أسفرت تحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة الفيديو الخاص بالفتاة التي تؤدي فقرة استعراضية بأحد الأفراح وهي معلقة من شعرها، وفق اعترافات المتهمين، اعتمادهم على الخداع البصري في أداء تلك الاستعراضات، ما يجعلها تبدو وكأنها معلقة من شعرها على خلاف ما ظهر بالفيديو.

كانت الأجهزة الأمنية، قد رصدت مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لفتاة تؤدي فقرة استعراضية بأحد الأفراح وتظهر وهي معلقة من شعرها بسقف المكان المقام به الفرح "خيمة".

وبالفحص تمكنت من تحديد شخصية الفتاة وتبين أنها تعمل بالفرقة الاستعراضية الخاصة بجدها لوالدتها المقيم بمحافظة الدقهلية، وعمرها 19 سنة، ومقيمة بكفر الشيخ.

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