بـ11 مليون جنيه.. «الغسالة» يكتسح 4 أفلام أجنبي في السينمات

انخفضت إيرادات الأفلام الأجنبية في دور العرض السينمائي هذا الأسبوع بنسبة كبيرة ولم تستطع الأفلام الأربعة الأولى في القائمة مجتمعين التفوق على فيلم «الغسالة» في شباك التذاكر المصري.فحقق فيلم "Ava" بطولة جيسيكا شاستاين وكولن فاريل وجون مالكوفيتش 225 ألف جنيه، بينما حقق فيلم "Bloodshot" من بطولة فين ديزل وسام هيوين ومايكل شين حصد 178 ألف جنيه، وجمع فيلم "The Iron Mask" من بطولة أرنولد شوارزينجر وجاكي شان وتشارلز دانس 175 ألف جنيه، وحصد فيلم "The Invisible Man" بطولة إليزابيث موس وستورم ريد وأوليفر جاكسون كوهين 159 ألف جنيه.وجاءت الإيرادات الكلية للغسالة بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد في الأسبوع المنقضي بواقع مليون جنيه و462 ألفا، لتصل كل إيراداته خلال فترة عرضه إلى 11 مليونًا.