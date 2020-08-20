«مدرسة الديكور السينمائى».. ورشة بمركز الثقافة السينمائية

أقام مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومي للسينما، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة عن الديكور السينمائي، تحت إشراف المهندس شادي عناني، أمس الأربعاء، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.تناولت الورشة التعريف بالديكور السينمائي، والدور الأساسي الذي يلعبه في إنجاح العمل سواء في السينما أو المسرح أو حتى الإعلانات التجارية، إلى جانب إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات الجدد المقبلين على الالتحاق بالمعاهد السينمائية المتخصصة التعرف على بعض الإرشادات العامة للديكور السينمائي، والتنفيذ العملي لما تتم دراسته.وأشاد المهندس شادي عناني، بالدور المهم الذي يقوم به المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، وأيضا الجهات الداعمة لمثل هذه الورش، خاصة أنها تقدم مجانا للجمهور سواء من الدارسين أو الهواة.