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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«مدرسة الديكور السينمائى».. ورشة بمركز الثقافة السينمائية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:40 ص
مدرسة الديكور السينمائي
مدرسة الديكور السينمائي
ايهاب مصطفى
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أقام مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومي للسينما، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة عن الديكور السينمائي، تحت إشراف المهندس شادي عناني، أمس الأربعاء، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.

تناولت الورشة التعريف بالديكور السينمائي، والدور الأساسي الذي يلعبه في إنجاح العمل سواء في السينما أو المسرح أو حتى الإعلانات التجارية، إلى جانب إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات الجدد المقبلين على الالتحاق بالمعاهد السينمائية المتخصصة التعرف على بعض الإرشادات العامة للديكور السينمائي، والتنفيذ العملي لما تتم دراسته.

وأشاد المهندس شادي عناني، بالدور المهم الذي يقوم به المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، وأيضا الجهات الداعمة لمثل هذه الورش، خاصة أنها تقدم مجانا للجمهور سواء من الدارسين أو الهواة.
مدرسة الديكور السينمائي
مدرسة الديكور السينمائي
مدرسة الديكور السينمائي
مدرسة الديكور السينمائي

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