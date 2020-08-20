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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بحلول العام الهجرى الجديد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:29 ص
السيسي
السيسي
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هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وذلك عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

وكتب الرئيس السيسي: «أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، تلك المناسبة العطرة المليئة بمعان عامرة وسامية في قلوبنا، والتي تذكرنا برسالة النبي محمد العظيمة في صدق النية والعزم والإخلاص في بناء الأرض والوطن».

وأضاف: «إنني أدعو الله في هذه المناسبة الجليلة بأن يكون هذا العام عام خير وسلام وازدهار واستقرار لمصر الحبيبة، كل عام وأنتم بخير».

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