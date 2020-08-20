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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

موعد امتحانات الدور الثاني للسنوات النهائية بجامعة قناة السويس

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:04 ص
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
مصطفى دياب
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أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، عن تحديد موعد الدور الثاني للسنوات النهائية، وذلك بدءًا من ١٩ سبتمبر وحتى ٨ أكتوبر القادم.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بمجلس التعليم والطلاب بمشاركة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومديري عموم القطاع على تحديد موعد امتحانات الدور الثانى للسنوات النهائية، حيث ناقش المجلس الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٠_٢٠٢١

كما استعرض المجلس تعديل اللوائح الداخلية للكليات ونموذج اللائحة الموحدة وذلك بما يسمح بتطبيق التعليم الهجين مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف مبادئ التعليم الهجين وآليات عمل مقترحات من الكليات لنظام الدراسة في العام الجديد.

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