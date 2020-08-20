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محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مي عمر تبدأ تصوير «لؤلؤ» اليوم

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:00 ص
مي عمر
مي عمر
محمد قدري
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تبدأ النجمة مي عمر، اليوم الخميس، تصوير أولى مشاهدها من بطولتها المطلقة الأولى «لؤلؤ» داخل أحد الأستوديوهات بالجيزة بتواجد الفنان أحمد زاهر وعدد من أبطال المسلسل.

ويسعى طاقم العمل للانتهاء من التصوير مع حلول منتصف أكتوبر المقبل، حيث تسعى الشركة المنتجة لافتتاح الموسم الشتوي بهذا المسلسل الذي استقر صناعه على أن يكون 40 حلقة فقط قارب مؤلف محمد مهران على الانتهاء من ربع حلقات العمل ويسلم باقي الحلقات تباعا.

«لؤلؤ» من تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام ومن بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وعدد من ضيوف الشرف.

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