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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التصريح بدفن جثتى غريقى «النخيل» و«أبويوسف» بالإسكندرية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:19 ص
غريق
غريق
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التصريح بدفن جثتي شابين غرقا بمياه شاطئين "أبويوسف 2" و"النخيل" بمنطقة العجمي، عقب نزولهما مياه البحر مخالفين تعليمات غلق الشواطئ التي قررها رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الإسكندرية بغلق الشواطئ بسبب فيروس كورونا المستجد، وسؤال مسئولي الشواطئ عن الواقعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، بورود بلاغا من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بوجود غريق بشاطئ أبويوسف 2 بعد نزوله الشاطئ المغلق ومخالفته التعليمات.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات الإنقاذ النهرى، وبالمعاينة والفحص تبين غرق عبدالرحمن فهمي حسب الله، 18 سنة، مقيم بنادي الصيد دائرة قسم محرم بك، وجار البحث عن الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري لانتشالها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كما لقي شاب مصرعه غرقًا، بشاطئ النخيل بمنطقة 6 أكتوبر بالعجمي، حيث انتقل قوات الإنقاذ النهري التابعة لقوات الحماية المدنية للشاطئ وجار البحث عنه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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