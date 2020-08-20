النائب البطريركي يجتمع مع خدام أمناء الخدمة بكنيسة الزيتون

اجتمع صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية مع أمناء الخدمة بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون.شارك في الاجتماع، الأب الدكتور القمص أغسطينوس موريس راعي الكنيسة، وبحضور أمناء وخدام كافة الأنشطة الرعوية بالكنيسة.بدأ الاجتماع بسماع لخبرات بعض الخدام وتجاربهم ومواقفهم الحياتية خلال الفترة الماضية في كيفية التعامل مع وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلى رؤيتهم المستقبلية للخدمة.وألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة لخدام الأنشطة، تحدث فيها عن صعوبة عودتنا إلي حياتنا كما كانت قبل زمن فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه من الممكن العودة لفعل نفس الأشياء ولكن بطريقة أخرى، وهي روح المسيح القائم، موكدًا أن ملامسة الواقع هو النضوج.وأضاف نيافته: أن ما فعله يسوع قبل القيامة يماثل ما فعله بعد القيامة، ولكن بروح جديدة، وهي روح القيامة.