اليوم.. آخر موعد لتقديم طلاب الثانوية العامة لكلية الشرطة

تغلق أكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، أبوابها للمتقدمين لكلية الشرطة، حيث يعد آخر موعد لتقديم طلاب الثانوية العامة لهذا العام 2020 للالتحاق بكلية الشرطة، فيما تستمر عملية التقديم لخريجي الجامعات للالتحاق بقسم المتخصصين حتى 17 سبتمبر المقبل.ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة، في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975، بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته، والقرار الوزارى رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة وتعديلاته.ويحصل الملتحقون بكلية الشرطة على العديد من المزايا، أبرزها يتمتع الخريج بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة وأهمها رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته، رعاية رياضية بالاشتراط فى نوادى الشرطة على مستوى الجمهوية، رعاية اجتماعية "المصايف- الحج- العمرة- الرحلات"، رعاية ثقافية" السماح بالدراسات العليا والبعثات".