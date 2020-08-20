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محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

راهبتان جديدتان لدير الراهبات فى أوهايو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:48 ص
انبا كاراس
انبا كاراس
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
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قام نيافة انبا كاراس أسقف بنسلفانيا وتوابعها، نائبًا عن قداسة البابا تواضروس الثاني بصلوات رهبنة، لـ راهبتين جديدتين في دير القديس يوحنا الحبيب بأوهايو بأمريكا.

كما قام بتغيير الشكل لبقية الراهبات الموجودات بالدير لتلقبن جميعهن باسم الدير.

يذكر أن، دير القديس يوحنا الحبيب بأوهايو قد تم الاعتراف الكنسي به في آخر جلسات المجمع المقدس في يونيو ٢٠١٩.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الجمعة، صوم السيدة العذراء مريم الذي يستمر لمدة 15 يومًا ينتهي في 22 أغسطس الجاري.

وأعلنت الكنيسة، إقامة نهضات الصوم وبثها «أونلاين»، منعًا للتجمعات لانتشار فيروس كورونا المستجد؛ لا سيما أن نهضات صوم العذراء تشهد مشاركة جماهيرية بين الأقباط، وأن عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، سيشاركون «أونلاين» في نهضات الكنيسة لصوم العذراء، وفقًا لجدول أعدته الكنائس الأرثوذكسية المختلفة الإيبارشيات.

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