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محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

توقيع عقد شراء كنيسة ومركز خدمى لأسقفية شباب أمريكا وكندا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:47 ص
البابا تواضروس و
البابا تواضروس و القس لوقا باسيليوس
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني؛ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأب القس لوقا باسيليوس، المشرف على أسقفية شباب أمريكا وكندا (ACYB) بالمقر البابوي القاهرة.

واعتمد قداسته، خلال اللقاء، عقد شراء كاتدرائية العذراء الملكة ومركز (الأمير تادرس) للمؤتمرات، بنيوجيرسي، بعد عمل closing واستلام الكنسية والمركز التابع لها لتصبح كنيسة ومركز لأسقفية شباب أمريكا وكندا A.C.Y.B.

والكنيسة الجديدة مكونة من طابقين، وتسع لأكثر من ٩٥٠ فردًا، وبها مسرح وقاعة طعام، بينما يتسع المركز لإقامة ومعيشة نحو ٤٠ فردًا.

وقدم الأب المشرف على A.C.Y.B أثناء اللقاء عرضًا تقديميًّا لما تم في خدمة الشباب بأمريكا، فيما يتعلق بكافة قطاعات الشباب هناك، بمراحله ونوعياته المختلفة سواء الشباب المهاجر أو المولود في المهجر، مع توضيح واقع الشباب والتحديات المعاصرة المختلفة وطرق ووسائل خدمتهم.

كما بارك توقيع قداسة البابا بدء خدمة مركز تدريب خدام الشباب، ومركز مكافحة الإدمان، ومركز لتحفيظ الألحان والتسبحة، والمهرجان الأول Youth 4 Jesus.

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