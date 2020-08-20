مصرع وإصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم ببنى سويف

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرين، اليوم الخميس، فى حادث تصادم ميكروباص بـ"لودر" على الطريق الصحراوى الشرقي نطاق محافظة بنى سويف.انتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع الحادث وتبين أن الجثتين لـ "عبد العليم شحاتة تمام" 85 سنة، ومقيم قنا، وإبراهيم حسانين عبد العليم 56 سنة كاتب بالوحدة الصحية ومقيم بمحافظة قنا وتم إيداعهما بمشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.و المصابون وهم: متولي جاد 45 سنة ومقيم بمحافظة قنا عامل مصابًا بجروح بالرأس، محمد عيد محمد قنا 17 سنة مصابًا باشتباه كسر بالساق، وقاسم منصور صديق مقيم بمحافظة المنيا 57 سنة مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيسر، وحيد محمد عطية ومقيم بمحافظة قنا 35 سنة مصابًا بغيبوبة، محمد عطا شحات مقيم بمحافظة المنيا 28 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات.كما أصيب أسامة محمد كمال مقيم بمحافظة قنا 18 سنة مصابًا باشتباه كسر بالزراع الأيمن، وباسم على إبراهيم مقيم بمحافظة المنيا، 20 سنة مصابًا بجروح وسحجات، وأحمد عثمان على ابراهيم مصابًا بغيبوبة تامة، محمد الضاحي محمد بغدادي مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر.تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الاسعافات الاولية اللازمة.