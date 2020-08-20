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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

11 ألف ضربة صاعقة تشعل مئات الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية (صور)

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:44 ص
جريدة الدستور
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شهدت ولاية كاليفورنيا الامريكية بعض الحوادث المؤسفة بسبب موجة الصواعق والحرائق التي اشتعلت في المدينة، بعدما أشعلت الصواعق مئات الحرائق سريعة الانتشار فيما أجبر عشرات الآلاف على الفرار من مساكنهم في ولاية كاليفورنيا، وفقًا لوكالة "رويترز".

كما لقي قائد طائرة هليكوبتر حتفه في هذه الحرائق بعد أن ضربت الحرائق التي تسبب فيها قرابة 11 ألف ضربة صاعقة خلال 72 ساعة في أسوأ عاصفة من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات.

وتسببت في إشعال 367 حريقا، وأكثر من 20 منها حرائق كبيرة.

وقال ويل باورز المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق، إن أوامر إجلاء إجباري صدرت بحق الآلاف في منطقة شهدت سلسلة من تسعة حرائق تؤججها الرياح، أشعلتها الصواعق يوم الاثنين، وفي وسط كاليفورنيا، قالت الإدارة إن طائرة هليكوبتر تحطمت أثناء مهمة لإلقاء الماء لمكافحة الحرائق في مقاطعة فريسنو على بعد حوالي 258 كيلومترا جنوبي سان فرانسيسكو، مما أسفر عن مقتل الطيار.

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