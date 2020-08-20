الكاظمى يبحث مع بومبيو فى واشنطن سبل تطوير العلاقات بين البلدين
الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:21 ص
سميرة إبراهيمطباعة
بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سبل تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد والمجالات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان: "أن الكاظمي استقبل بومبيو في مقر إقامته في واشنطن، وبحث معه أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة على مختلف الصعد والمجالات".
وأضاف: "جرى التطرق إلى ملف العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجالات التنمية والاستثمار، والتصدي لجائحة كورونا، فضلاً عن التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والحوار الستراتيجي بين البلدين".
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان: "أن الكاظمي استقبل بومبيو في مقر إقامته في واشنطن، وبحث معه أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة على مختلف الصعد والمجالات".
وأضاف: "جرى التطرق إلى ملف العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجالات التنمية والاستثمار، والتصدي لجائحة كورونا، فضلاً عن التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والحوار الستراتيجي بين البلدين".