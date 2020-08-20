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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من نصف مليون إصابة بفيروس كورونا فى كولومبيا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:27 ص
كورونا فى كولومبيا
كورونا فى كولومبيا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحّة الكولومبية، أمس الأربعاء، أنّ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد تخطّى عتبة النصف مليون مصاب، توفي منهم لغاية الأربعاء حوالي 16 ألفًا.

وقالت الوزارة إنّها سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 13.056 إصابة جديدة بالفيروس، في حصيلة يومية قياسية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 502.178 مصابًا.

وأضافت أنّ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 15.979 حالة وفاة.

وكولومبيا البالغ عدد سكّانها 50 مليون نسمة هي، بعد البرازيل والمكسيك والبيرو، رابع أكثر دولة في أميركا اللاتينية تضرّرًا بالفيروس سواء من حيث أعداد الوفيات أو الإصابات.

وفرضت السلطات في 25 مارس حجرًا صحيًا للحدّ من تفشّي الوباء ولا سيما في العاصمة بوجوتا التي تسجّل لوحدها ثلث الإصابات والوفيات. ومدّدت السلطات الحجر مرات عدة آخرها لغاية 30 أغسطس الجاري.

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