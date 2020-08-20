الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إنها سجلت سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في 19 أغسطس، انخفاضا من 17 في اليوم السابق.وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.ولليوم الرابع على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية ولم يتم أيضا تسجيل حالات وفاة جديدة.وسجلت الصين أيضا 22 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض عليها ارتفاعا من 14 في اليوم السابق.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 19 أغسطس 84895 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.