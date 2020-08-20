البرازيل تسجل 49298 إصابة بكورونا والوفيات تتجاوز 111 ألفًا

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الأربعاء، إنها سجلت 49298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1212 حالة وفاة جراء المرض الذي يسببه الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وسجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و456652 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات بسبب مرض «كوفيد-19» إلى 111 ألفًا و100 حالة، وفقًا لبيانات الوزارة.ويمثل هذ أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.