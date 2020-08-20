الليلة.. افتتاح معرضى «إيف» و«مصر تتحدى الأزمات» بدار الأوبرا

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية٬ مساء اليوم الخميس٬ معرضين تشكيليين، الأول فى السابعة بعنوان "إيف" للفنان وليد جاهين بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، ويستمر المعرضان حتى الخميس 28 أغسطس الجاري.يدور حول إيف أو "حواء" والتي يقول عنها الفنان: إنها استطاعت أن تستحوذ على مخيلتي وفرضت بهيئتها النسب والمساحات وأخضعت بملمسها قيم أجد منها خصوصية جديدة".و الفنان وليد جاهين دكتور بكلية فنون جميلة جامعة الاسكندرية٬ شارك فى العديد من المعارض الجماعية والخاصة منذ عام 1995 وحصل على الكثير من الجوائز وله مقتنيات فنية فى مصر، كوريا الجنوبية، إيطاليا، فرنسا، المانيا، الامارات، انجلترا، تونس وبولندا.كما يفتتح رئيس الأوبرا في السابعة والنصف مساء بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية معرض بعنوان "مصر تتحدى الأزمات" الذى يعد المعرض السنوي السابع للجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية بمشاركة أكثر من 35 فنانًا وفنانة حيث يعرضون حوالي 60 لوحة من التصوير الضوئي، الرسم الزيتي، الجرافيك، النحت، الخزف، والطبع على المنسوجات والتى تعبر عن الأزمات والكوارث التي واجهت مصر والتي أظهرت معدن الشعب الأصيل في مواجهتها.