رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. افتتاح معرضى «إيف» و«مصر تتحدى الأزمات» بدار الأوبرا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:17 ص
دار الأوبرا
دار الأوبرا
نضال ممدوح
طباعة
يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية٬ مساء اليوم الخميس٬ معرضين تشكيليين، الأول فى السابعة بعنوان "إيف" للفنان وليد جاهين بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، ويستمر المعرضان حتى الخميس 28 أغسطس الجاري.

يدور حول إيف أو "حواء" والتي يقول عنها الفنان: إنها استطاعت أن تستحوذ على مخيلتي وفرضت بهيئتها النسب والمساحات وأخضعت بملمسها قيم أجد منها خصوصية جديدة".

و الفنان وليد جاهين دكتور بكلية فنون جميلة جامعة الاسكندرية٬ شارك فى العديد من المعارض الجماعية والخاصة منذ عام 1995 وحصل على الكثير من الجوائز وله مقتنيات فنية فى مصر، كوريا الجنوبية، إيطاليا، فرنسا، المانيا، الامارات، انجلترا، تونس وبولندا.

كما يفتتح رئيس الأوبرا في السابعة والنصف مساء بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية معرض بعنوان "مصر تتحدى الأزمات" الذى يعد المعرض السنوي السابع للجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية بمشاركة أكثر من 35 فنانًا وفنانة حيث يعرضون حوالي 60 لوحة من التصوير الضوئي، الرسم الزيتي، الجرافيك، النحت، الخزف، والطبع على المنسوجات والتى تعبر عن الأزمات والكوارث التي واجهت مصر والتي أظهرت معدن الشعب الأصيل في مواجهتها.

موضوعات متعلقة

«التموين» تكشف عقوبة عدم الالتزام بالوزن الجديد للخبز

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442

تفاصيل تصالح الكنيسة الأرثوذكسية مع جورج حبيب بباوي

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

الصور

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

الأكثر قراءة

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

«الوزراء» يكشف سبب اشتراط فتح المساجد الكبرى لصلاة الجمعة

«الراقصة الطائرة».. الأمن يكشف لغز فيديو الفتاة المعلقة من شعرها

«الصحة»: 13 وفاة و161 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

أيام زمان

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

بيومى فؤاد: البطولة المطلقة تحرمنى من تنوع «الدور الثانى» (حوار)

منوعات

«إبداع الهنا».. فنون الصغار على الكراسي القديمة: صنعة ومكسب

النجم الكندى رايان رينولدز يحتفل ببيع علامته التجارية

السماء تمطر شوكولاتة في سويسرا

اكتشاف سر جديد للدماغ البشري

مقالات الرأي
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
ماجد حبته
انتهت القضية.. وبقيت الأشباح
خالد عكاشة
إثيوبيا وهى تلعب بنيران القرن الإفريقى
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
المزيد

الثقافة

الليلة.. افتتاح معرضى «إيف» و«مصر تتحدى الأزمات» بدار الأوبرا

الخرباوى يوقع روايته «مولانا الجوسقى» بمنتدى بتانة

«تأثير الرموز المتعلقة بالإرهاب على الثقافة البصرية» محاضرة للأعلى للثقافة

وزيرة الثقافة الجزائرية: النضال الفنى أضفى على الثورة وجهًا جماليًا