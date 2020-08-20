الاحتلال يصيب 3 شباب بالرصاص الحى غرب رام الله

أصيب ثلاثة شباب بالرصاص الحي، في مطلع فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، حسبما ذكر موقع "وفا" الفلسطينية.وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في دير أبو مشعل، إحداها نقلت إلى المستشفى الاستشاري بمحافظة رام الله والبيرة ووصفت حالتها بالمستقرة، والثانية نقلت إلى مجمع فلسطين الطبي ووصفت حالتها بالطفيفة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المصاب الثالث، دون أن يتسنى معرفة وضعه الصحي.