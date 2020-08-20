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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«تأثير الرموز المتعلقة بالإرهاب على الثقافة البصرية» محاضرة للأعلى للثقافة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:27 ص
المجلس الأعلي للثقافة
المجلس الأعلي للثقافة
نضال ممدوح
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تبث في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ عبر الصفحة الرسمية للمجلس الأعلي للثقافة٬ وقناته باليوتيوب٬ محاضرة بعنوان "تأثير الرموز المتعلقة بالإرهاب على الثقافة البصرية" للفنانة الدكتورة نجوى العدوى٬ في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة.

وضمن سلسلة محاضرات "دور الفنون والعمارة في مواجهة التطرف"؛ والتي تشرف على تنظيمها الفنانة الدكتورة سهير عثمان.

وتتضمن السلسلة محاضرات قصيرة يلقيها إعلام الفنون التشكيلية والعمارة في مصر حول دور الفنون في مواجهة التطرف الفكري ودعم وتعزيز القيم الإيجابية.

وكانت لجنة الفنون التشكيلية والعمارة قد اقترحت إقامة فعاليتين منفصلتين تعرض أونلاين في إطار المبادرة التي أطلقتها وزيرة الثقافة بعنوان "الثقافة بين ايديك"تتضمن الفعالية الأولى: أفلام تسجيلية ووثائقية للتعريف برموز الفنون التشكيلية والعمارة في مصر.

فيما تدور الفعالية الثانية والتي تتضمن محاضرة اليوم حول "الفنون ودورها في مواجهة التطرف.

وخصص المجلس يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع وفي تمام السابعة مساء لبث فعاليات لجنة الفنون التشكيلية والعمارة؛ من خلال صفحة أمانة المؤتمرات على الفيس بوك وقناتها على اليوتيوب.

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