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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة الجزائرية: النضال الفنى أضفى على الثورة وجهًا جماليًا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:09 ص
مليكة بن دودة
مليكة بن دودة
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أشادت وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة بالدور الفعال الذي قام به أعضاء الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني إبان ثورة أول نوفمبر 1954 التحريرية.

وأضافت "بن دودة"، في كلمة لها خلال حفل تكريم أعضاء الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني، مساء أمس الأربعاء، بقصر الثقافة "مفدي زكريا" بالجزائر العاصمة بمناسبة إحياء ذكرى اليوم الوطني للمجاهد، أن الثورة التحريرية أضفى عليها النضال الفني وجها جماليا.

وأشارت إلى أنه بفضل الثقافة والفن استطاعت الجزائر أن تحتفظ بخصوصيتها رغم عقود من الاستعمار الذي لم يقض على شخصية وهوية جزائريين بفضل الثقافة.

وكرمت الوزيرة خلال الاحتفال بعض أعضاء الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني، التي تأسست في 1957 على يد الفنان الراحل مصطفى كاتب، من بينهم بسطانجي عبد الرحمن المعروف باسم الطاهر لعميري والملحن مصطفى سحنون وبوليفة محمد الهادي وسعيد سايح وصافية كواسي وحليمة زرقاوي.

كما أقيم على هامش الاحتفالية معرض لصور الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني ورجال المقاومة الشعبية.

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