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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. هانى شنودة يوقع مذكراته بمعرض ساقية الصاوى

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:09 ص
هاني شنودة
هاني شنودة
نضال ممدوح
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تقيم دار "ريشة" للنشر٬ في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ حفل توقيع "مذكرات هاني شنودة" للكاتب الصحفي مصطفى حمدي٬ بحضور الموسيقار الكبير هاني شنودة، وذلك ضمن فعالياتها بمعرض ساقية الصاوي للكتاب.

يشار إلى أن "شنودة" ملحن وموزع موسيقي مصري، ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، في عام 1977 كون فرقة المصريين، وبعد ذلك توالت ظهور العديد من الفرق الغنائية، اكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس ومنى عزيز وممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أولى ألبوماته "علموني عنيكي"، كما أنه اكتشف الفنان عمرو دياب وجاء به من بور سعيد للقاهرة، قام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية.

ومما جاء في مذكراته: "التحقت بمدرسة سعد زغلول الإعدادية، ثم القاصد الثانوية، المدرستان حكوميتان، أيامنا كان الشاطر يلتحق بالمدارس الحكومية والخايب هو من يلجأ أهله لإلحاقه بالمدارس الخاصة، المهم أننى حتى المرحلة الثانوية لم أكن غاويًا للموسيقى، شغفي الأكبر كان بالرسم، ربما لأن أمى كانت تصف صوتى بالنشاز وتقول لى: ودنك بايظة، كلما حاولت الغناء مثلها!".

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