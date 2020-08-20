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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل الدور القطرى لحماية إسرائيل من صواريخ حماس

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:07 ص
محمد العمادى
محمد العمادى
محمد عبدالرحمن
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لم يعد الدور القطرى خفيًا فى توطيد العلاقات مع إسرائيل بل وحمايتها، على الرغم من الشعارات الرنانة التى يتغنى بها إعلامها ليلًا ونهارًا بشأن القضية الفلسطينية.

وبدا الدور القطري جليًا في آخر تطورات التصعيد مع قطاع غزة، والذى كشفه الدبلوماسى القطرى محمد العمادى، حيث قال إن الدوحة توسطت بين إسرائيل وحركة حماس وأطراف من أجل تخفيف التصعيد في القطاع.

وأكد "العمادي"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية، أن "هناك اتصالات قطرية مكثفة بُذلت خلال الساعات الماضية، ولازالت متواصلة على أعلى المستويات ومع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يكشف فيها "العمادي"، وهو رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، عن جهود الدوحة لحماية إسرائيل، فقد سبق وقال إن أموال المساعدة التي تقدمها بلاده إلى الفلسطينيين تهدف إلى تجنيب تل أبيب الحرب في غزة، مؤكدا أن التعاون مع إسرائيل، يجنبها تلك الحرب.

وقصف الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية عدة أهداف تابعة لحركة حماس، ردا على إطلاق صواريخ ممن الجنوب، في أحدث جولات التصعيد.

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