سفير أمريكى: أى مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات لن تهدد إسرائيل

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، في مقابلة مع صحيفة «جيروزاليم بوست»، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستضمن احتفاظ إسرائيل بتفوقها العسكري في المنطقة إذا حدث أن بيعت طائرات أمريكية من طراز «إف-35» للإمارات العربية المتحدة.جاءت تصريحات السفير ديفيد فريدمان للصحيفة في أعقاب تقرير نشر يوم الثلاثاء في صحيفة إسرائيلية يومية أخرى هي «يديعوت أحرونوت» أفاد بأن واشنطن تعتزم بيع طائرات« إف-35» للإمارات.