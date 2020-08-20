ترامب: أتوقع انضمام السعودية إلى الاتفاق «الإماراتى _ الإسرائيلى»

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه يتوقع انضمام السعودية إلى الاتفاق الذي أعلنته الإمارات وإسرائيل الأسبوع الماضي والذي سيفضي إلى العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين.وردًا على سؤال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عما إذا كان يتوقع انضمام المملكة إلى الاتفاق، أجاب ترامب "نعم أتوقع ذلك".جاء ذلك حسبما ذكر موقع العربية في خبر عاجل.