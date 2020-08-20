حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 20 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس الموافق 20 أغسطس، وفيما يخص برج الدلو قالت:مهنيًا: تنجح في مهمة أو في دراسة، أو تحقق ربحًا عن طريق فرصة مواتية، وربما تدعمك جهات نافذة.عاطفيًا: تعيد حساباتك والنظر في طبيعة علاقتك مع الحبيب وتحاول التقرب منه لكنك تشعر باهتمامه الكبير بك.صحيًا: ترهق نفسك كثيرًا في العمل، عليك أن تفكر جديًا في الراحة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.