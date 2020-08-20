حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 20 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس الموافق 20 أغسطس، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم بالتواصل البنّاء مع الآخرين لتصحيح الأوضاع وإزالة الشوائب والتخلص من العراقيل.عاطفيًا: يوم إيجابي، فلا عذر لديك لإثارة المتاعب والمشكلات، بل عليك أخذ المبادرة بوقف النزاع أو الخلاف إذا حصل ذلك.صحيًا: لكل شيء حدود، ويبدو أن حدود امتناعك عن تناول الدهنيات غير موجودة، أنت المسؤول.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.