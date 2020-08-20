حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 20 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس الموافق 20 أغسطس، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: يتركز البحث على قضية شرائية ومصاريف إضافية وبعثرة لبعض الأموال فتشعر بالغضب، وربما تكتشف فضيحة.عاطفيًا: تبرع في خلق الأجواء الملائمة لتقريب المسافة بينك وبين الحبيب، تسعفك التأثيرات على توضيح أمور بغية تذليل العقبات وإزالة الالتباسات.صحيًا: درهم وقاية خير من قنطار علاج، وساعة مشي يوميًا خير من النوم ساعات طويلة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.