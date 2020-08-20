حظك اليوم.. برج الثور الخميس 20 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس الموافق 20 أغسطس، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: يسلّط هذا اليوم الضوء عليك لكنّه يجعلك تطلب الحقيقة وتناضل من أجلها وترفض أي مراوغة.عاطفيًا: يشكل هذا اليوم مفترق طريق في حياتك، لكن لا شيء يمكنه لجم اندفاعك؛ بل تقتحم الساحات واثقًا بنفسك.صحيًا: الأمور وصلت إلى حد خطير، بادر إلى ممارسة الرياضة ما ينعكس إيجابًا على وضعك الصحي.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.