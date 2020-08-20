حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 20 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس الموافق 20 أغسطس، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تستعيد بعض المواقف الماضية، إتبع حدسك وكُن هادئًا.عاطفيًا: يحدث خلل في علاقتك بإحدى النساء بعدما كنتما على أبواب الارتباط الجدي.صحيًا: احرص على أن يكون فراشك ووسادتك طبيين لئلا تشعر بالانزعاج خلال النوم.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.