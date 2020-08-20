ترامب يوجه بومبيو بإخطار الأمم المتحدة بنيته إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه بصدد توجيه وزير الخارجية مايك بومبيو بإخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة تنوي أن تعيد فعليا فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران التي تم تعليقها في السابق.كانت "رويترز" قد ذكرت في تقرير، أمس الثلاثاء، أن بومبيو سيسافر على الأرجح إلى نيويورك غدا الخميس سعيا لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران والاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك نقلا عن دبلوماسيين ومسؤول بالمنظمة الدولية.