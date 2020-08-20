ترامب: سنفعّل آلية «سناباك» لإعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنّ الولايات المتّحدة ستفعّل في مجلس الأمن الدولي آلية "سنابّاك" المثيرة للجدل من أجل إعادة فرض كلّ العقوبات الأممية على إيران.وقال ترامب: "اليوم طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو إخطار مجلس الأمن الدولي بأنّ الولايات المتّحدة تعتزم إعادة فرض كلّ العقوبات الأممية عمليًا على إيران والمعلّقة حتى اليوم".وتتيح آلية "سنابّاك" إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران إذا ما طلبت دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 ذلك بدعوى انتهاك طهران للتعهّدات المنصوص عليها في الاتفاق.لكنّ سائر أعضاء مجلس الأمن الدولي يشكّكون في إمكانية لجوء الولايات المتّحدة إلى مثل هكذا خطوة لأنّ واشنطن انسحبت من الاتفاق في مايو 2018 بقرار من ترامب نفسه.