الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس، اليوم الخميس، شبورة مائية صباحا، ويكون مائلًا للحرارة رطبًا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، لطيف ليلا، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.وعلى السواحل الشمالية يكون الطقس معتدلًا مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشرقية، لطيف ليلًا.وفي جنوب سيناء وشمال الصعيد يسود طقس حار والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء، لطيف ليلا على شمال الصعيد.أما جنوب الصعيد فيكون الطقس شديد الحرارة والرياح معتدلة نهارًا، والطقس معتدل ليلًا.وتنشط الرياح على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.الرطوبة النسبية العظمى الصغرىالقاهرة والوجه البحرى 80 30السواحل الشمالية 88 45شمال الصعيد 42 22جنوب الصعيد 30 14وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى - الصغرىالقاهرة 35 24الإسكندرية 31 24وادي النطرون 34 25طنطا 34 24شبين الكوم 34 24دمنهور 33 25بلطيم 31 25مطروح 30 23السلوم 32 23سيوة 37 22بورسعيد 31 26دمياط 31 25الزقازيق 35 25المنصورة 34 24الإسماعيلية 36 22السويس 35 24العريش 33 23رفح 32 23رأس سدر 36 25نخل 35 19نويبع 38 29طابا 36 27كاترين 33 19الطور 36 25شرم الشيخ 38 30الغردقة 38 29مرسى علم 37 29الفيوم 36 24بنى سويف 36 24المنيا 36 24أسيوط 37 24سوهاج 38 27قنا 41 27الأقصر 41 28أسوان 42 29أدفو 42 29أبوسمبل 39 27الوادى الجديد 40 28شلاتين 39 28أبورماد 38 29حلايب 34 30رأس حدربة 33 30