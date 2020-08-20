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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 35 درجة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:09 ص
طقس مائل للحرارة
طقس مائل للحرارة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس، اليوم الخميس، شبورة مائية صباحا، ويكون مائلًا للحرارة رطبًا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، لطيف ليلا، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وعلى السواحل الشمالية يكون الطقس معتدلًا مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشرقية، لطيف ليلًا.

وفي جنوب سيناء وشمال الصعيد يسود طقس حار والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء، لطيف ليلا على شمال الصعيد.

أما جنوب الصعيد فيكون الطقس شديد الحرارة والرياح معتدلة نهارًا، والطقس معتدل ليلًا.

وتنشط الرياح على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

الرطوبة النسبية العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحرى 80 30
السواحل الشمالية 88 45
شمال الصعيد 42 22
جنوب الصعيد 30 14

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى - الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 31 24
وادي النطرون 34 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 25
بلطيم 31 25
مطروح 30 23
السلوم 32 23
سيوة 37 22
بورسعيد 31 26
دمياط 31 25
الزقازيق 35 25
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 36 22
السويس 35 24
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 36 25
نخل 35 19
نويبع 38 29
طابا 36 27
كاترين 33 19
الطور 36 25
شرم الشيخ 38 30
الغردقة 38 29
مرسى علم 37 29
الفيوم 36 24
بنى سويف 36 24
المنيا 36 24
أسيوط 37 24
سوهاج 38 27
قنا 41 27
الأقصر 41 28
أسوان 42 29
أدفو 42 29
أبوسمبل 39 27
الوادى الجديد 40 28
شلاتين 39 28
أبورماد 38 29
حلايب 34 30
رأس حدربة 33 30

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