هند صبرى ضد التحرش والعنف الأسرى على غلاف «فوج» العربية

حلت النجمة هند صبري ضيفة على غلاف مجلة فوج العربية في عددها الخاص جدًا لشهر سبتمبر المقبل والذي تناقش فيه "صبري" قضية العنف الأسري الذي تتعرض له النساء في المنطقة.ويحتفي عدد شهر سبتمبر بالمجلة بالشخصيات الرائعة التي تلهمنا بقصصها في مواجهة التحديات بالصمود وتحقيق الإنجازات، ومنهم: وعد الخطيب، وأحمد جودة، وجورجيو أرماني، وجايد ثيروال، وكريكور جابوتيان، ورشيدة طليب، وكثيرين غيرهم.وتعد النجمة القادمة من تونس وتعيش بمصر وتحمل جنسيتي البلدين هند صبري نموذجًا يحتذى به للنساء المتمكنات في العالم العربي، كما أنها من أشد المؤمنات بقوة الأمل.المجلة أطلقت على عددها عدد الأمل، الغلاف تصوير عمر عز الدين وستايلست ياسمين عيسى وماكياج أية عبدالحميد وشعر أحمد منير وتم إنتاجها بواسطة "snap14".